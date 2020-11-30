Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге за последние сутки «сократилась» втрое. Это объясняется не чудесным исцелением тяжело больных пациентов, а медленной работой комиссии по установлению причины летальных исходов.

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Как обычно, за воскресенье в Северной столице зафиксировали намного меньше смертей от COVID-19, чем в течение всей недели, — только 20 за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе 30 ноября.

При этом накануне власти отчитывались о 62 смертях в сутки (за субботу, 28 ноября). А 25 ноября сообщалось о 85 смертях, что стало печальным «рекордом» за время пандемии для Петербурга. Всего с марта 2020 года в городе скончались 5432 человека от болезни COVID-19.

Добавим, в России за сутки подтвердили смерть 368 граждан от COVID-19, всего за время пандемии, согласно официальным данным, в стране от этой болезни погибли 39 895 человек.

За последние сутки в Петербурге число зараженных коронавирусом достигло 125 907, в России заражены 2 295 654 человека.

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