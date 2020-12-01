Санкт-Петербург, , 05:51 — REGNUM Президент Национальной Ассоциации Заслуженных врачей и наставников Виктор Егоров считает недопустимым в период эпидемии коронавирусной инфекции действия организаторов концертов, состоявшихся в Санкт-Петербурге при полных залах зрителей. Он призывает контролирующие органы провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических требований.

В разгар эпидемии в Санкт-Петербурге прошли концерты Басты и группы «Чиж & Co» при полных залах зрителей, когда в это же время врачи рискуют жизнями и спасают людей от COVID-19.

В Санкт-Петербурге сложная эпидемиологическая обстановка. Свыше 3 тысяч человек ежедневно заболевает коронавирусной инфекций и с каждым днем цифры увеличиваются. Ежедневно в России обнаруживают COVID-19 у более 20-ти тысяч граждан. Такого количества заболеваний в стране не было с весны.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти регионов вводят ограничения на проведение массовых мероприятий. Но, несмотря на официальный запрет массовых мероприятий, в Санкт-Петербурге проходят концерты, в которых одновременно принимают участие тысячи людей. Прошу государственные органы, в частности комитеты культуры и здравоохранения города Санкт-Петербурга не игнорировать меры установленные Роспотребнадзором.

«От лица Ассоциации Заслуженных врачей России призываю провести дополнительную проверку относительно организаторов концертов, подвергнувших риску здоровье зрителей, и в случае выявления нарушений противоэпидемиологических требований, призвать виновных ответу!», — сказано в обращении Виктора Егорова, опубликованном на странице Ассоциации в социальной сети.

«Также обращаюсь и к населению. Никто не живет в параллельном мире! Опасность совсем рядом! Неужели человека надо завести на экскурсию в «красную зону», чтобы он понял, насколько и чем он рискует? Ценой удовольствия от концерта может стать ваше здоровье, и даже жизнь собственная и близких. Нужно задумываться об этом, покупая билеты», — подчеркивает Виктор Егоров.

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