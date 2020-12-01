Санкт-Петербург, 1 декабря 2020, 05:51 — REGNUM Президент Национальной Ассоциации Заслуженных врачей и наставников Виктор Егоров считает недопустимым в период эпидемии коронавирусной инфекции действия организаторов концертов, состоявшихся в Санкт-Петербурге при полных залах зрителей. Он призывает контролирующие органы провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических требований.
В разгар эпидемии в Санкт-Петербурге прошли концерты Басты и группы «Чиж & Co» при полных залах зрителей, когда в это же время врачи рискуют жизнями и спасают людей от COVID-19.
В Санкт-Петербурге сложная эпидемиологическая обстановка. Свыше 3 тысяч человек ежедневно заболевает коронавирусной инфекций и с каждым днем цифры увеличиваются. Ежедневно в России обнаруживают COVID-19 у более 20-ти тысяч граждан. Такого количества заболеваний в стране не было с весны.
Чтобы остановить распространение инфекции, власти регионов вводят ограничения на проведение массовых мероприятий. Но, несмотря на официальный запрет массовых мероприятий, в Санкт-Петербурге проходят концерты, в которых одновременно принимают участие тысячи людей. Прошу государственные органы, в частности комитеты культуры и здравоохранения города Санкт-Петербурга не игнорировать меры установленные Роспотребнадзором.
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