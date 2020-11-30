Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал принять жесткие меры в отношении нарушителей эпидемического режима в ходе организации концертов и спортивных состязаний, передает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам проверочных рейдов в Смольном видят «изменения к лучшему» — всё больше магазинов, точек общепита соблюдают установленные ограничения.

«К сожалению, этого нельзя сказать о деятельности отдельных спортивных и концертных организаций. Будем ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан», — заявил Александр Беглов в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

Напомним, 27 и 28 ноября в Петербурге состоялись концерты рэпера Басты, что вызвало возмущение у горожан и депутата Госдумы Сергея Боярского, который потребовал объяснений от городских властей: почему рестораны, кафе, ТЦ и театры подвергаются ограничениям и проверкам из-за пандемии, а в Ледовом дворце набилась толпа без соблюдения эпидемических правил.

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Как рассказал Александр Беглов, в Петербурге на дому от COVID-19 лечатся уже более 50 тысяч человек. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил

«Сейчас самое главное — снизить темпы распространения коронавируса», — сказал глава региона.

На прошлой неделе во всех районах Петербурга амбулаторным больным COVID-19 стали выдавать бесплатные лекарства, напомнил Беглов. На эти цели федеральный бюджет выделил 230 млн рублей.

«Мера своевременная. Сегодня в Петербурге дома лечатся около 50 тысяч человек. Это помогает снизить нагрузку на стационары», — сказал градоначальник.

В ускоренном темпе в Северной столице достраивают стационары-трансформеры. На прошлой неделе к электричеству подключили новый корпус Госпиталя ветеранов войн — спустя полгода после его закладки.

Напомним, за последние сутки в городе зафиксирован 3691 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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