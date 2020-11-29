Екатеринбург, , 17:06 — REGNUM В Свердловской области ещё 11 пациентов скончались от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе от ковида ушли из жизни уже 1018 человек. Количество пациентов с коронавирусом, умерших от других заболеваний, не уточняется.

С начала пандемии на Среднем Урале выявили 45 945 ковид-пациентов. Выздоровели пока 38 161.