Курск, , 16:28 — REGNUM В Курской области 29 ноября зарегистрировано 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 15 тыс. 124 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 12 тыс. 698 пациентов, в том числе 244 — за последние сутки. Скончались 198 человек. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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