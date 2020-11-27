Браззавиль, , 18:58 — REGNUM На Африканском континенте выявлено уже более 2,1 миллиона инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает 27 ноября региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.

Ребенок в маске из листьев. Руанда (сс) Studyinrwanda

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Согласно приведённым данным, всего в Африке выявлен уже 2 120 901 случай заражения, скончался по меньше мере 50 941 больной COVID-19, излечились более 1,7 миллиона человек.

Лидерами среди стран региона по распространению заболевания являются ЮАР, Эфиопия, Кения, Алжир, Нигерия и Гана.

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