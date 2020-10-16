Аддис-Абеба, , 15:33 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что страны Африки не смогут справиться со второй волной пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление ВОЗ.

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По оценкам организации, наибольший ущерб пандемия может нанести экономикам стран континента.

Предупреждение было сделано на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусом во многих странах мира, в особенности в тех, где недавно ослабили ограничения, введённые для борьбы с распространением коронавируса.

Эксперты ВОЗ подчеркнули, что распространение коронавируса в Африке выйдет из-под контроля, если страны континента продолжат открывать границы и отменять ограничения без адекватного вмешательства государства.

В ВОЗ также предупредили о возможном возвращении к локдауну, чего, по мнению экспертов, правительства континента не смогут себе позволить в финансовом плане.

Региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти также заявила, что на континенте принимаются меры для обеспечения стран справедливой долей любой разработанной вакцины от коронавируса.

Напомним, в Африке выявили более чем 1,6 млн случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, в результате чего погибли более 39 000 человек.

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