Курск, , 18:35 — REGNUM В Курской области к оказанию помощи гражданам в медицинских учреждениях привлекли более 700 ординаторов, студентов и преподавателей медицинского университета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Трудоустроены уже 720 человек. Из них в ковидных стационарах работают 315 человек. В первичное звено здравоохранения направлены 175 студентов, 49 — на стацию скорой медицинской помощи. 174 студентов и ординаторов направили в другие медучреждения города Курска и центральные районные больницы.

На практику в медучреждения направлены 552 студента и 152 ординатора. В качестве добровольцев помощь на входных фильтрах, в call-центрах и регистратурах оказывает 161 волонтер из КГМУ. 321 человек помогает в доставке продуктов и лекарств пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на самоизоляции.

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