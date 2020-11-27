Казань, , 16:11 — REGNUM В Татарии Роспотребнадзор посоветовал жителям путешествовать в новогодние праздники на личном автотранспорте. При его отсутствии следует более внимательно относиться к соблюдению санитарно-эпидемиологических предписаний в общественном транспорте. Об этом сообщила замначальника управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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«Лучше добираться пешком или на личном транспорте. В поездах тоже безопасно при соблюдении гражданами всех мер безопасности не только в вагоне, но и в самих купе» — заявила она.

Самым безопасным видом транспорта для дальних передвижений назван самолет. Бортпроводники там обеспечивают пассажиров санитайзерами и контролируют масочный режим.

ИА REGNUM напоминает, с 20 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в Татарии установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено использование пиротехнических изделий.

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