Казань, , 10:18 — REGNUM С 20 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в Татарии установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено использование пиротехнических изделий. Соответствующее постановление 25 ноября подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Во время действия противопожарного режима запрещается использовать пиротехнику с первого по третий класс опасности, кроме хлопушек и бенгальских огней. Фейерверки и петарды запрещено взрывать в пределах 500 метров от границ предприятий транспортной инфраструктуры, промышленности и топливно-энергетических комплексов. Подобный запрет, но уже в пределах 50 метров, распространяется от объекты сельского и жилищно-коммунального хозяйства, точки массового скопления людей и автодороги.

ИА REGNUM напоминает, в ночь с 31 декабря на 1 января рестораны и кафе будут работать до 00:00. Каких-либо послаблений в этот день не планируется.

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