Москва, , 14:20 — REGNUM В регионах России вводится единый телефонный номер, позвонив по которому жители страны смогут вызвать на дом врача или скорую помощь в случае, если они заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 27 ноября сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», — приводит его слова ТАСС.

Также Чернышенко рассказал, что правительство России запросило потребности регионов по развертыванию таких колл-центров и их оснащению и уточнил, что власти готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, однако, по его мнению, главным условием в этом вопросе является вовлечённость глав субъектов в процесс организации таких работ и их контроль за ними.

«Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», — отметил он и добавил, что в настоящее время уже 27 российских регионов активным образом подключились к этой работе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за истекшие сутки было выявлено 27 543 новых носителя коронавируса, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.