Москва, , 12:41 — REGNUM Российская вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот в декабре, массовая вакцинация в стране начнётся в 2021 году. Об этом заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков сообщил 27 ноября в ходе пресс-конференции.

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Он отметил, что в следующем году «ЭпиВакКорона» появится практически во всех регионах России, то есть начнётся массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

«Ближайшие даты поступления в гражданский оборот вакцины — 10 декабря», — уточнил Рыжиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Рыжикова, формирование иммунитета после прививки «ЭпиВакКороной» займёт один месяц. После процедуры нужно будет поберечься от возможного заражения.