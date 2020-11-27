Москва, , 12:25 — REGNUM Через месяц после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» у человека сформируется иммунитет к новому коронавирусу. Об этом заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков сообщил 27 ноября в ходе пресс-конференции.

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Он пояснил, что иммунитет формируется за месяц, прошедший с первой вакцинации. Карантин после процедуры не нужен, но стоит защитить себя от внешнего инфицирования, так как защиты для организма ещё не будет.

«Ношение маски после первой и второй вакцинации крайне желательно и обязательно для того, чтобы в это время не инфицироваться», — подчеркнул Рыжиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Рыжиков также рассказал, что вакцинацию населения «ЭпиВакКороной» придётся проводить каждый сезон.

Читайте также: В «Векторе» заявили о необходимости прививаться от коронавируса ежесезонно