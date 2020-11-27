Южно-Сахалинск, , 12:06 — REGNUM На Сахалине зарегистрирована смерть седьмого пациента от COVID-19, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор области Валерий Лимаренко.

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Умер житель Сахалина 1959 года рождения. У мужчины помимо COVID-19 было сердечно-сосудистое заболевание. Врачи боролись за его жизнь около двух недель.

«Несмотря на все усилия, тяжелое течение болезни привело к летальному исходу», — написал Лимаренко.

На Сахалине долгое время не было случаев смерти от COVID-19. Первую смерть пациента в островном регионе зарегистрировали 19 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине не существенно, но увеличивается изо дня в день число выявляемых носителей коронавируса. За последние сутки заражение лабораторно подтвердилось у 134 человек, днём ранее — у 127.