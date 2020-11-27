Южно-Сахалинск, , 04:15 — REGNUM На Сахалине не существенно, но увеличивается изо дня в день число выявляемых носителей коронавируса. За последние сутки заражение лабораторно подтвердилось у 134 человек, днём ранее — у 127, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе областного правительства.

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За весь период пандемии в островном регионе выявили 10 928 случаев заражения коронавирусом. Выписались в связи с выздоровлением 7915 жителей. За последние 24 часа справились с болезнью 100 человек. Продолжают проходить лечение 3007 пациентов.

Новых случаев летального исхода от COVID-19 на Сахалине не зарегистрировано, всего погибших шесть.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии лабораторно инфицирование подтвердилось у 10 758 жителей.