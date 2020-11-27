Пенза, , 11:49 — REGNUM Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского в новом сезоне не отказался от проведения традиционных новогодних преставлений. На этот раз спектакли пройдут не как обычно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

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Новогодние представления в декабре организуют без привычного хоровода у елки, Снегурочка и Дед Мороз поздравят ребят со сцены большого зала и там же проведут несколько игр, поучаствовать в которых можно сидя в креслах. Зрительный зал будет заполнен на половину. Согласно противоэпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора, дети разместятся на значительном расстоянии друг от друга.

В этом году вниманию юных зрителей представят волшебную зимнюю историю «Двенадцать месяцев».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе сотрудники центральной городской публичной библиотеке имени В. Г. Белинского для детей в камерном формате покажут новогодний спектакль. К участию в мероприятии приглашаются дети в возрасте от четырех до 10 лет. Организаторы заверили, что учтут все необходимые санитарно-эпидемиологические требования и сохранят для ребят атмосферу новогоднего чуда.

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