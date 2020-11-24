Пенза, , 14:39 — REGNUM В Пензе сотрудники центральной городской публичной библиотеке имени В. Г. Белинского для детей в камерном формате покажут новогодний спектакль. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

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К участию в мероприятии приглашаются дети в возрасте от четырех до 10 лет. По словам режиссера спектакля Натальи Темарцевой, «несмотря на сложившуюся ситуацию, мы не отказались от проведения наших волшебных и уютных новогодних представлений в библиотеке».

Организаторы заверили, что учтут все необходимые санитарно-эпидемиологические требования и сохранят для ребят атмосферу новогоднего чуда.

Камерные елки продолжительностью около одного часа будут проводить с участием 12 детей вместе с родителями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, более 60 тыс. детей, проживающих в Пензенской области, находятся в трудной жизненной ситуации. Из них свыше 47 тыс. проживают в малообеспеченных семьях.

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