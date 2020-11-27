Воронеж, , 11:32 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 325 носух случаев заражения коронавирусом — это рекордное суточное число заражений за весь период пандемии. Сутками ранее сообщалось о 323 случаях заражения. Данные статистики 27 ноября опубликовал региональный оперативный штаб.

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Всего в Воронежской области за время пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 33 442 человек, выздоровели 31 529 пациентов, в том числе 272 человека признаны выздоровевшими после коронавируса за последние сутки.

Число скончавшихся пациентов с подтверждённым COVID-19 в Воронежской области составило уже 828 человек, за минувшие сутки статистику смертности пополнили 19 человек.