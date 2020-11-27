Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM Ещё 21 житель Ростовской области скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 ноября.

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Среди жертв COVID-19 — 11 женщин в возрасте от 63 до 93 лет и десять мужчин в возрасте от 35 до 84 лет. У всех пациентов болезнь развивалась на фоне хронических патологий.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 тыс. 273 жителя Ростовской области.

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