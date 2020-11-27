Владивосток, , 11:26 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 233 новых случая заражения коронавирусом, на три больше, чем днём ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 27 ноября в регионе зарегистрировано 21 277 носителей коронавируса, с болезнью справились 15 267 человек (+139 за сутки), скончались 228 (+2).

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в восьми больницах Владивостока, Спасска-Дальнего, Арсеньева, Дальнегорска и Лесозаводска начался монтаж системы медицинских газов (кислорода) с разводкой по палатам.