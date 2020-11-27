Владивосток, , 11:01 — REGNUM В Приморье в восьми больницах Владивостока, Спасска-Дальнего, Арсеньева, Дальнегорска и Лесозаводска начался монтаж системы медицинских газов (кислорода) с разводкой по палатам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Волны эпидемии показали, что больницы края должны быть готовы оказывать полную и оперативную помощь пациентам, для которых кислородная поддержка жизненно необходима. Во владивостокских больницах идёт дооснащение системы, в краевых — централизованная система заменит мобильные аппараты», — пояснила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

В больницах готовят к открытию ковидные госпитали.

В стационарах Приморья на 27 ноября находятся 1529 пациентов, из них в тяжёлой форме — 580 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 95 больных.

Оснащение больниц разводкой кислорода проводится на средства федерального и краевого бюджетов. Общая сумма затрат — 126,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнегорск Приморского края приехали из Забайкалья семь врачей для оказания помощи в организации ковидного госпиталя. Но на встречу с местными властями и руководством больницы опоздали, извинившись, сказали, что «крайне затруднённое передвижение по льду — сразу видно местного человека, он уверенно идёт по льду, а мы крадёмся».