Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 317 новых носителей коронавируса. За этот же период выполнено 7 тыс. 907 тестов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 ноября. Накануне власти проинформировали о 315 случаях заражения, при этом было проведено 8 тыс. 357 тестов.

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Новые случаи заражения SARS-CoV-2 подтверждены в 37 городах и районах Ростовской области. По-прежнему в антилидерах по числу заболевших COVID-19 Ростов-на-Дону, где выявлено 124 носителя инфекции. 14 случаев подтверждено в Белокалитвинском районе, 13 случаев — в Новошахтинске, 12 случаев — в Новочеркасске. Менее четверти новых заразившихся — жители Дона старше 66 лет, 4,4% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 39 тыс. 23 жителя Ростовской области.

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