Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM В Петербурге вновь упали объемы тестирования на коронавирус. За последние сутки, по данным оперативного штаба, в городе проверили 38 407 человек, в то время как днем ранее — примерно на 1300 человек больше.

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Под медицинским наблюдением с подозрением на ковид в Петербурге находится 2593 жителя, из них 29 человек — в обсерваторе, 556 — на самоизоляции, остальные 2008 человек — это контактные лица.

В справочную службу по теме коронавируса по номеру 122 за сутки поступило 1328 вызовов. Кроме того, с 5 октября городским волонтерам поступило 2038 заявок о помощи от граждан на самоизоляции, 1885 из них уже выполнено, остальные в работе. Оставить заявку можно по горячей линии 8−800−200−34−11.

Добавим, с начала октября гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов получили 30 506 человек.