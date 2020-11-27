Южно-Сахалинск, , 09:57 — REGNUM В Южно-Курильске заработал первый томограф. Теперь жителям Кунашира и Шикотана не нужно ездить для обследования в Южно-Сахалинск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Томограф приобрели за счёт средств регионального бюджета за 42 млн рублей. За первые дни его работы у двух пациентов была выявлена пневмония.

«Современная рентгенология без компьютерной томографии не представляется, особенно актуально это сейчас, в период пандемии, поскольку диагностические возможности КТ-аппарата превосходят обычный рентген», — пояснил врач-рентгенолог больницы Южно-Курильска Анатолий Лаврушко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине не существенно, но увеличивается изо дня в день число выявляемых носителей коронавируса. За последние сутки заражение лабораторно подтвердилось у 134 человек, днём ранее — у 127.