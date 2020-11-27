Новосибирск, , 09:57 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 27 ноября, за минувшие сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 187 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 49 лет, 62 года, 64 года, 70 лет, 74 года, 84 года, и женщина в возрасте 58 лет. Всего в регионе умерли 724 человека, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 208 человек, на ИВЛ — 55 пациентов».Всего в регионе выявлено 22 153 случая заражения коронавирусом, в том числе у 1397 детей, 17 998 пациентов выписаны с выздоровлением (+188 за сутки).