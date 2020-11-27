Благовещенск, , 03:41 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии лабораторно инфицирование подтвердилось у 10 758 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 1,5%. Всю неделю в Приамурье ежесуточно выявляется практически одинаковое число носителей коронавируса: 26 ноября — 156, 25 ноября — 157, 24 ноября — 155.

Среди вновь выявленных заражённых коронавирусом 106 человек (68%) болеют ОРВИ, 39 (24%) — пневмонией. Бессимптомно заболевание переносят 12 человек (8%).

За весь период пандемии в Приамурье провели более 550 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, смертность от коронавируса в Москве в октябре более чем в два раза превысила показатель предыдущего месяца.