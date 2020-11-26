Черкесск, , 12:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число госпитализированных в ковидные госпитали составляет в настоящее время 870 человек. Такие данные приводят в оперативном штабе региона 26 ноября.

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В последние дни отмечается тенденция снижения числа пациентов госпиталей. Так, двумя неделями ранее проходили лечение в больницах 909 человек. При этом дефицита коек в ковидных госпиталах не отмечалось, заявляли в минздраве. Всего в настоящее время в республике лечением пациентов с COVID-19 занимаются семь медорганизаций.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в республике составило на 26 ноября 11 866 человек. За минувшее сутки их стало больше на 84 человека. Выздоровели за этот же день 197 человек. Это самый большой показатель за последние несколько недель. Всего удалось справиться с болезнью 8195 пациентам. Не спасли врачи 34 жителей региона. Факты смерти не регистрируются в Карачаево-Черкесии уже на протяжении длительного времени.

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