Черкесск, , 13:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число мест в COVID-госпиталях превышает число пациентов, нуждающихся в госпитализации. В настоящее время дефицита коек в лечебных организациях нет. Свободными остаются 32% койко-мест. Об этом сообщил 17 ноября оперативный штаб субъекта на своей странице в Instagram.

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Всего в республике в настоящее время принимают на лечение пациентов с коронавирусом или с подозрением на него семь медорганизаций. Большую часть лечат в Черкесской горбольнице, где создано 305 коек. Помимо этого, в других госпиталях в городе Черкесске могут принять на лечение еще 455 пациентов.

Развернуты также COVID-госпитали в Усть-Джегутинской и Хабезской районных больницах, в Правокубанской участковой больнице. Кроме того, подготовлен и пока остается в резерве госпиталь на базе Карачаевской центральной городской и районной больницы.

Общее количество коек для коронавирусных больных в республике в настоящее время составляет 1320, а число пациентов в них — 909 человек.