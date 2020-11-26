Архангельск, , 12:27 — REGNUM За минувшие сутки в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 был обнаружен у 361 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 148 архангелогородцев, 61 северодвинец, 42 жителя Котласского района, 27 жителей Коряжмы, 22 новодвинца. Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены также в Устьянском, Плесецком, Вельском, Приморском, Шенкурском, Красноборском, Холмогорском районах и в городе Мирный.

На лечении с COVID-19 в регионе находятся 8256 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области от COVID-19 скончались 389 человек.