Архангельск, , 13:36 — REGNUM В Архангельской области число летальных исходов от COVID-19 выросло до 389. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Напомним, в регионе работает спецкомиссия по анализу причин гибели пациентов с коронавирусом. На последнем заседании эксперты разобрали 38 пакетов документов и установили, что 18 человек скончались от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, остальные — от иных заболеваний.

По данным правительства, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 385 человек. А всего с начала пандемии инфекцию перенесли 20 787 жителей региона.