Волгоград, , 12:16 — REGNUM Очередной максимум по количеству выявленных носителей коронавируса зарегистрирован в Волгоградской области 26 ноября — 239 человек, что на два превышает показатель предыдущих суток. Выписаны после выздоровления 344 пациента, пятеро скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Госпитализированы 5568 взрослых и 43 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом в стационарах находятся 637 пациентов. Всего в регионе выявили 26 тыс. 193 носителя инфекции, выздоровели 25 тыс. 262 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов. Таким образом, Волгоградской области зафиксировано 294 смертельных случаев у пациентов с коронавиурсом.