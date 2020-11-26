Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период было выполнено 8 тыс. 357 тестов. Об этомИА REGNUMсообщили в региональном правительстве 26 ноября. Накануне сообщалось о 313 носителях инфекции, при том что донские лаборатории провели 7 тыс. 48 исследований.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 49 муниципальных образований региона. В антилидерах — Ростов-на-Дону (119 случаев заражения), Каменск-Шахтинский (16), Батайск (13), Сальском район и Шахты (по 11). 26,6% заболевших COVID-19 — жители Ростовской области в возрасте старше 66 лет, 2,9% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 38 тыс. 706 случаев заражения коронавирусом.

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