Казань, , 11:40 — REGNUM В Татарии по состоянию на 26 ноября заражены коронавирусом 10 тыс. человек, за сутки заболели ещё 76 жителей. Минувшим днем заразилось такое же количество жителей. Всего выздоровели 8 743 пациента, за сутки — 69 человек. По-прежнему летальных исходов на территории республики зарегистрировано 132 случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

За сутки в стационары госпитализировали 12 пациентов, 64 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 36 человек и 12 — в возрасте от 50 до 60 лет, четверо — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 48 заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии региональные власти рекомендовали аптечным сетям реализовывать лекарственные препараты только жителям республики. Это касается аптек, граничащих с другими регионами.

Читайте также: Аптекам в Татарии рекомендуют продавать лекарства только местным жителям