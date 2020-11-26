Пенза, , 11:39 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 26 ноября подтвердилась у 19 566 человек, за сутки заболели еще 164 жителя региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 163 человека. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 15 990 пациентов, за сутки — 379 человек. Всего не удалось спасти региональным врачам 231-ого пациента, которые скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за сутки от коронавирусной инфекцией скончалась еще одна пациентка — 81-летняя женщина. Таким образом, по состоянию на 26 ноября всего умер 231 житель региона.

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