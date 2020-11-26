Пенза, 26 ноября 2020, 08:40 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончалась еще одна пациентка — 81-летняя женщина. Таким образом, по состоянию на 26 ноября всего скончался 231 житель региона. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.
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Женщина страдала сахарным диабетом второго типа, ожирением 2 степени, хронической ишемической болезнью сердца, постинфарктным и атеросклеротическим кардиосклерозом, атеросклерозом коронарных артерий.
Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.
ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области из-за распространения новой коронавирусной инфекции до 10 декабря продлен режим повышенной готовности.
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