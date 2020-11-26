Тегеран, , 09:30 — REGNUM Сотрудничество с Россией по вакцине от коронавирусной инфекции осуществляют в настоящее время власти Ирана. Об этом 26 ноября сообщила официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари.

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«Специалисты и чиновники нашей страны к настоящему моменту провели переговоры и сотрудничают с российским производителем вакцины, в настоящий момент идет рассмотрение документов», — приводит ее слова РИА Новости.

В то же время, официальный представитель минздрава Ирана не утончила, с каким именно российским производителем вакцины от SARS-CoV-2 ведется взаимодействие.

Кроме того, она рассказала, что также «планируется визит по приглашению российской стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина ведет с Россией переговоры о возможности производства у себя российской вакцины от коронавируса «Спутник V».