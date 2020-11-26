Москва, , 09:07 — REGNUM Переговоры о возможности производства у себя российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ведет Палестина с Россией. Об этом 26 ноября сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью газете «Известия».

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По словам посла, в Палестине давно знают российскую вакцину и следят за прохождением ее испытаний, ожидая момента, когда в России начнется массовая вакцинация от коронавируса.

«На данный момент мы ведем переговоры с Москвой о приобретении препарата. Мы ведем переговоры также о том, чтобы после получения российской вакцины самим воспроизводить ее в наших медицинских учреждениях», — заявил дипломат.

В то же время он уточнил, что для того, чтобы привезти в Палестину данный препарат, необходимо получить разрешение израильского минздрава.

«Согласно моей информации, они (власти Израиля) не собираются создавать свою вакцину в средней перспективе. Они планируют приобрести препараты из США, из России. Будем следить», — добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что прошедшие вакцинацию от коронавируса люди могут заболеть COVID-19, однако у них болезнь будет протекать в легкой форме и без осложнений.