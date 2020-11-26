Магадан, Магаданская область, , 09:40 — REGNUM В Магаданской области режим повышенной готовности продлён до 15 января 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Врио зампредседателя правительства региона Елена Суранова предложила продлить режим повышенной готовности и действие ограничительных мер.

После обсуждений было принято решение продлить режим до 15 января. Губернатор Сергей Носов поддержал это предложение.

На 26 ноября на Колыме зарегистрировано 5462 носителя коронавируса. Лечение продолжают 826 человек. Выздоровели 4780 человек, умерли 53 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки лабораториями выдано 318 (днём ранее — 315) положительных тестов на коронавирус, выздоровели 250 пациентов, скончались два человека.