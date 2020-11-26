Москва, , 08:37 — REGNUM Прошедшие вакцинацию от коронавируса люди могут заболеть COVID-19, однако у них болезнь будет протекать в легкой форме и без осложнений. Об этом 26 ноября сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор», — приводит его слова РИА Новости.

Также эпидемиолог отметил, что у тех, кто пройдет вакцинацию, после коронавирусной инфекции не будет наблюдаться осложнений — пневмонии, поражения сердца, почек, энцефалопатии — замедления реакции.

В то же время Горелов подчеркнул, что после того, как человек будет привит от SARS-CoV-2, всё равно нужно использовать защитные маски и перчатки, так как последние в существенной степени уменьшают риск заражения.

«Ключевой фактор инфицирования — несоблюдение социальной дистанции, если человек получает большую дозу вируса, то любой иммунитет может не выдержать, поэтому маски, перчатки однозначно нужны, чтобы защитить себя и окружающих», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что вакцинация от COVID-19 поможет обеспечить активный иммунный ответ организма в случае инфицирования и не позволит SARS-CoV-2 поразить органы человека.