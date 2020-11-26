Москва, , 06:21 — REGNUM При заболевании COVID-19 у детей повышается температура и начинается кашель, сообщил 26 ноября журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Два названных признака являются самыми частыми, отметил эксперт РИА Новости.

В ряде случаев заражение коронавирусом вызывает у детей проблемы с желудком — это происходит примерно в 2% случаев.

Горелов добавил, что потеря обоняния у детей — не самый характерный симптом COVID-19, поскольку у детей раннего возраста сложно понять, есть ли этот симптом, так как они не могут сами это объяснить.

Ранее главный детский онколог — гематолог Минздрава России Александр Румянцев сообщал, что коронавирус представляет особую опасность для детей c онкологическими заболеваниями.

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