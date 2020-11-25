Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге резко возросло количество классов на «удалёнке» из-за COVID-19. По состоянию на 25 ноября в дистанционном формате продолжают учёбу 96 классов, что на 31 класс больше, чем было сутками ранее. Об этом сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по образованию.

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"Это 0,48% от общего количества классов в городе», — пояснили в ведомстве.

Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей на смешанном формате обучения также возросло и составляет 12 985 человек (12 781 было днем ранее).

По данным ведомства, 25 ноября в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 22 группы в 15 детских садах. Здесь также отмечается ухудшение ситуации — 24 ноября были закрыты 18 групп в 13 детских садах.

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