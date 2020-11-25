Екатеринбург, , 14:17 — REGNUM Обязательное требование об установке защитных экранах в свердловских такси исчезло из указа властей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщают местные СМИ.

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Как передаёт портал «66.ру», с жалобой в надзорное ведомство обратился сервис заказа такси «Максим». Прокуратура проанализировало нормы об установке перегородок и обнаружила в них «коррупциогенные факторы». Требования были названы проверяющими «обременительными и неясными».

Надзорное ведомство потребовало внести коррективы в указ о «режиме повышенной готовности». После этого обязательное требование превратилось в рекомендацию.

Как сообщало ИА REGNUM, защитные экраны поручили установить не только в такси, но и в организациях общепита.

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