Пенза, , 13:54 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 25 ноября подтвердилась у 19 402 человек, за сутки заболели еще 163 жителя региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 165 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 15 611 пациентов, за сутки — 448 человек. 230 жителей области скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще двое мужчин в возрасте 63 и 71 года.

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