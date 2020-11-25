Пенза, , 07:38 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще двое мужчин. Таким образом, по состоянию на 25 ноября всего скончались 230 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Один из погибших — 71-летний мужчина. Он страдал сахарным диабетом второго типа, ожирением первой степени, гипертонической болезнью. Лечение 63-летнего пациента также осложняли несколько сопутствующих патологий: гипертоническая болезнь, камни в желчном пузыре.

Причина смерти в обоих случаях — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать программу реабилитации для переболевших COVID-19. Предложения проектный офис должен подготовить к 15 декабря. Кроме того, глава региона распорядился организовать в министерстве здравоохранения горячую линию по обеспечению пациентов, лечащихся на дому, бесплатными лекарствами.

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