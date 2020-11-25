Петропавловск-Камчатский, , 04:02 — REGNUM На Камчатке незначительно, но увеличивается ежесуточно число выявляемых носителей коронавируса. Так, за последние 24 часа заражение лабораторно подтвердилось у 68 человек, днём ранее у 65, а в понедельник 23 ноября — у 60, сообщает корреспонденту ИА REGNUM на основании данных регионального оперативного штаба.

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За весь период пандемии на Камчатке выявили 7268 случаев заражения коронавирусом.

Полностью справились с болезнью за прошедшие сутки 98 человек, за всё время излечились 4863 жителя. Ещё 54 человека направлены в стационары. Всего в госпиталях проходят лечение от COVID-19 500 пациентов. Болеют пневмонией 296 носителей коронавируса.

В крае в госпиталях свободны 180 из 680 созданных коек для лечения пациентов с коронавирусом.

На Камчатке проведено более 202 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по промежуточным результатам исследований, эффективность отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.