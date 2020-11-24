Москва, , 14:47 — REGNUM По промежуточным результатам исследований, эффективность отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы. Об этом 24 ноября сообщается на странице данного отечественного препарата в соцсети Twitter.

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В сообщении указывается, что после проведенного анализа эффективность препарата «Спутника V» на 28-й день после получения первой инъекции (седьмой день после получения второй инъекции) составила 91,4%

«Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21 дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двухдозовая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом будет стоить менее двадцати долларов.