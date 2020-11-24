Лондон, , 21:30 — REGNUM Четыре страны Соединенного Королевства — Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия — согласились ослабить «коронавирусные» ограничения на Рождество, 24 ноября передает Sky News.

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Послабления коснутся ограничения на поход в гости. В течение пяти дней, в том числе в само Рождество, британцы смогут встречаться семьями. В доме сможет находиться до трех семей.

В то же время запрет на массовые празднования вне домов, в кафе и в развлекательных заведениях с 23 по 27 декабря отменяться не будет.

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