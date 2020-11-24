Больцано, Италия, , 21:15 — REGNUM В североитальянском регионе Альто Адидже с начала следующей недели, 30 ноября, будут отменены основные экономические и социальные ограничения, сообщили в администрации региона во вторник, 24 ноября.

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В частности, будут вновь открыты магазины и рынки, а учащиеся средних школ возобновят очную учебу. В конце той же недели предполагается возобновить работу всех школ, баров и ресторанов.

Ранее в Альто Адидже провели «тотальное» тестирование жителей на коронавирус. По плану властей, две трети граждан должны были сдать тесты, чтобы у властей и медиков появилась реальная картина эпидемиологической ситуации.

По данным на 24 ноября, в Италии умерли 51 306 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 853 (днем ранее — на 630). Выздоровели 605 330 человек, за сутки этот показатель увеличился на 20 837 (днем ранее — на 31 395). Число подтвержденных носителей выросло на 23 232 (днем ранее — на 22 930). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 455 022 — почти 2,5% населения страны. В настоящее время заражены 798 386 человек — на 1537 больше, чем днем ранее. Накануне число актуально зараженных впервые с начала августа 2020 года снизилось, однако во вторник показатели вновь стал расти.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 66 раз. За последний месяц число зараженных выросло вчетверо. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.