Екатеринбург, , 18:29 — REGNUM В Свердловской области выписали штрафы на сумму более 35 млн рублей нарушителям «режима повышенной готовности» по коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

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Как сообщил вице-губернатор Азат Салихов, в области составили уже 39,8 тыс. протоколов об административных правонарушениях на тех, кто нарушал предписанные эпидемиологические нормы. Назначено 23,3 тыс. наказаний в виде штрафа.

«Специалистами проведено более 220 тысяч профилактических бесед», — добавили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловской области выделят более 2 млрд рублей на компенсацию снижения доходов бюджета.