Саранск, , 13:44 — REGNUM Мордовия оказалась в числе регионов, где ощущалась нехватка коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. В больницах республики сложилась крайне напряженная ситуация. Однако сегодня ситуация меняется в лучшую сторону, в настояшее время задействовано 85,8% коечного фонда. Планируется дополнительно открыть ещё 100 коечных мест, сообщает пресс-служба правительства региона 24 ноября.

«На сегодняшний день у нас развернуто 2500 коек. Сейчас в стационарах лежат 2146 человек, что составляет 85,8% коечного фонда. Свободны 354 койки или 14,2%. Дополнительно можно открыть еще 100 коек, которые сейчас находятся в резерве», — отметила заместитель председатель правительства Мордовии Галина Лотванова.

Напомним, что назначенный на прошлой неделе Владимиром Путиным врио главы Мордовии Артём Здунов поставил задачу по исправлению ситуации в сфере противодействия коронавирусной инфекции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день более 90% коек для пациентов с COVID-19 занято только в шести регионах России. Об этом 24 ноября в ходе заседания координационного совета уполномоченных по правам человека заявила заместитель председателя правительства РФТатьяна Голикова.

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